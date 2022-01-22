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Глава МИД Великобритании приедет в Москву на переговоры впервые за четыре года

Глава МИД Великобритании приедет в Москву на переговоры впервые за четыре года

КИЕВ. 22 января. УНН. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в феврале приедет в Москву. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на дипломатический источник, передает УНН.

Детали

В ходе поездки Трасс проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как отмечает ТАСС, с просьбой о переговорах обратилась британская сторона. Точные даты визита Трасс пока не называются.

Добавим

Москва требует от НАТО гарантировать невключения в состав Украины, а также вывести войска с территорий стран-членов альянса, которые присоединились к нему после 1997 года. Уже прошли четыре раунда переговоров - два с США, один с НАТО и один на площадке ОБСЕ.

В последний раз министр иностранных дел Великобритании приезжал в Москву в декабре 2017 года. Тогда эту должность занимал нынешний премьер страны Борис Джонсон.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Великобритания, переговоры
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