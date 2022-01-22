Глава МИД Германии Бербок не считает необходимым отключать Россию от SWIFT

КИЕВ. 22 января. УНН. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что сомневается в необходимости отключать Россию из международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей SWIFT. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.

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По ее словам, такое решение может быть самым сильным ответом на российскую агрессию против Украины, но не обязательно самым действенным.

Бербок пояснила, что западные страны тщательно изучают, какие именно экономические и финансовые санкции против Кремля "действительно нанесут удар российской экономике и руководству, но не обернутся бумерангом".

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"Канцлер и я четко дали понять, что обсуждаются любые средства и меры на случай дальнейшей военной эскалации. И это касается газопровода "Северный поток-2", - отметила министр.

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Сейчас можно заметить, что Германия систематически отказывается от военной помощи Украине. В частности, речь идет о поставках оборонительного оружия.

Как писал УНН, ФРГ даже воспользовалась своим правом вето и заблокировала передачу Украине протидроновых винтовок, купленных через Агентство поддержки и закупок НАТО.

В то же время, как утверждает Министерство иностранных дел Украины, Киев не теряет надежды договориться с Берлином.

В частности, под влиянием энергетических и коммерческих интересов, а также политической культуры Германия отдалилась от Запада, в частности от США. Это хорошо демонстрируют вопросы, связанные с Украиной.