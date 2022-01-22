В Виннице группа молодых людей ночью устроила стрельбу в ресторане: есть пострадавшие

КИЕВ. 22 января. УНН. В одном из ресторанов в Виннице компания молодых людей устроила стрельбу из-за конфликта. Как сообщает полиция Винницкой области, в результате стрельбы травмированы два человека, передает УНН.

Детали

Отмечается, что сообщение о происшествии поступило в полицию около 3:30.

В результате стрельбы травмированы два человека. Вооруженный злоумышленник и двое его знакомых закрылись в уборной. Для их задержания была введена в действие полицейская операция "Гром" и привлечены бойцы спецподразделения КОРД.

У одного из злоумышленников изъяли огнестрельное оружие.

Сейчас злоумышленники задержаны в процессуальном порядке. Обстоятельства преступления сейчас устанавливают оперативники и следователи.

Следствием начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство). Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним

14 января в отеле Home Hotel в Буковеле группа туристов устроила стрельбу во дворе. Полиция заявила, мужчина, что стрелял, имел разрешение на оружие, а набои были небоевые, однако пистолет отобрали.