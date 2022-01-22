В Днепре горит главный офис магазинов ”АТБ"

КИЕВ. 22 января. УНН. В Днепре в девятиэтажном офисном здании сети АТБ, возник пожар с распространением с 1 по 7 этажи. Об этом информирует ГСЧС Украины, пишет УНН.

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“Как стало известно по состоянию на 15:00, горит утеплитель (минвата) наружной стены девятиэтажного офисного здания сети АТБ с распространением пожара в офисное помещение на 4 этаже”, - говорится в сообщении.

Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 45 человек и 11 ед. техники.

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В одном из ресторанов Николаева, сегодня ночью случился пожар. 22 января в 01:53 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре ресторана “Daily Sport”, расположенного на ул. Спортивной е. Николаева.

Горел цокольный и 3 этаж здания, была угроза распространения пожара на 1 и 2 этажи.

Причина пожара и ущерб устанавливаются. Жертв и пострадавших нет.