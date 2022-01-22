Силовики Буркина-Фасо применили слезоточивый газ на протестах против правительства

КИЕВ. 22 января. УНН. Силы безопасности применили слезоточивый газ против протестующих, которые баррикадировали улицы и бросали камни в столице Буркина-Фасо в субботу. Гнев людей из-за неспособности правительства остановить распространение джихадистов по всей стране растет. Об этом информирует УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Несколько сотен человек прошли маршем по центру города Уагадугу, скандируя призыв президенту Рока Марка Кристиана Каборе к отставке.

"Джихадисты атакуют, люди умирают, другие убегают из своих домов... Мы хотим, чтобы Рока и его правительство ушли в отставку, потому что они плохо обращаются со страной. Мы никогда не поддержим их", - заявил один из протестующих.

Некоторые люди также протестовали в знак солидарности с соседней Мали, граждане которой недовольны западноафриканским региональным экономическим блоком ECOWAS, который ввел санкции против страны после того, как правящая хунта отложила нынешние выборы.

Контекст

Это второе подавление протестов правительством с ноября, и оно произошло после того, как правительство закрыло доступ к Facebook на прошлой неделе, сославшись на соображения безопасности, и после ареста 15 человек по подозрению в подготовке государственного переворота.

По мере нарастания напряженности правительство пытается остановить джихадистское насилие. В прошлом месяце президент уволил своего премьер-министра и заменил большую часть кабинета. Сообщается также, что правительственная служба национальной безопасности готовится возобновить переговоры с джихадистами. В последний раз правительство проводило секретные переговоры о прекращении огня с джихадистами во время президентских выборов 2020 года, когда боевые действия затихли на несколько месяцев.

Дополнение

Протест Буркина-Фасо проходит на фоне эскалации нападений джихадистов, связанных с "Аль-Каидой" и "Исламским государством", в результате которых погибли тысячи и перемещено 1,5 миллиона человек.

По данным ООН, в течение двух недель в декабре было перемещено около 12 000 человек. Четыре французских солдата также были ранены во время совместной операции с вооруженными силами Буркина-Фасо. Это первый случай, когда французские солдаты получили ранения в стране после того, как двое были убиты в 2019 году во время захвата заложников.

Франция разместила в регионе около 5000 военнослужащих, но до сих пор ее участие в Буркина-Фасо было минимальным по сравнению с Нигером или Мали.