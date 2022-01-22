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В афганском городе Герат произошел взрыв, погибли по меньшей мере шесть человек

В афганском городе Герат произошел взрыв, погибли по меньшей мере шесть человек

КИЕВ. 22 января. УНН. В субботу в западном афганском городе Герат произошел взрыв в микроавтобусе, в результате которого погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом УНН пишет со ссылкой на ВВС.

Детали

Командир Герата Мавлави Ансари сообщил, что девять человек получили ранения. Причина взрыва пока неизвестна.

Представитель здравоохранения в Герате, сообщил, что взрыв прогремел в небольшом фургоне, который используется для общественного транспорта, сразу после 18:00 по местному времени, и что трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Добавим

С тех пор, как в августе к власти пришли талибы, в Афганистане произошла серия взрывов и нападений, ответственность за некоторые из них взяло на себя "Исламское государство".

Атаки усугубили проблемы безопасности новой администрации, поскольку страна погружается в экономический кризис.

Источник: УНН
Теги: Афганистан, взрывы, Талибан
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