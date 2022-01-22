Министр обороны России Шойгу принял приглашение встретиться со своим британским коллегой: обсудят Украину

КИЕВ. 22 января. УНН. Министр обороны России Сергей Шойгу принял приглашение встретиться со своим британским коллегой Беном Уоллесом для "обсуждения кризиса на российско-украинской границе", сообщил в субботу высокопоставленный источник в Министерстве обороны Великобритании. Об этом пишет AFP, информирует УНН.

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"Министр обороны рад, что Россия приняла приглашение поговорить с коллегой, - заявил источник. - Учитывая то, что последние двусторонние переговоры по обороне между нашими странами проходили в Лондоне в 2013 году, министр обороны России Сергей Шойгу предложил взамен встретиться в Москве. Министр Уоллес ясно дал понять, что он изучит все возможности для достижения стабильности и решения украинского кризиса".

Дополнение

На границе с Украиной сосредоточено десятки тысяч российских военнослужащих, а также целый арсенал танков, боевых машин, артиллерии и ракет.

Россия отрицает свои планы вторжения, но Белый дом считает, что теперь атака может произойти в любой момент.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс предупредила в пятницу, что Москва рискует оказаться втянутой в "ужасную ситуацию" в случае вторжения.

Выступая в Австралии, Трасс предупредила президента России Владимира Путина, что он находится "на грани серьезной стратегической ошибки".

Он "не усвоил уроков истории, — сказала Трасс в Сиднее. - Украинцы будут бороться с этим, это может быть ужасно".

Великобритания одна из немногих западных стран, которые помогают Украине с таким оружием, как противотанковые ракеты, из-за угрозы агрессии со стороны России.