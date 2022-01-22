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Полярники создали живую цепь Соборности в Антарктиде

Полярники создали живую цепь Соборности в Антарктиде

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КИЕВ. 22 января. УНН. Ко Дню соборности Украины полярники образовали цепь единства прямо в снежном тоннеле вокруг станции "Академик Вернадский". К участникам украинской экспедиции присоединились французские исследователи, которые сейчас работают на станции, передает УНН.

Детали

Таким образом украинские полярники, что сейчас очень далеко от дома, хотели приобщиться к традиционной всеукраинской акции единения и виртуально взяться за руки с тысячами других украинцев.

"Ведь в Антарктиде очень четко осознаешь, какой уникальной, красивой и разнообразной является Украина, и что нам всем важно объединиться для ее сохранения и защиты. Любим нашу страну и гордимся ею", - говорится в сообщении.

Справка

День Соборности — праздник Украины, который отмечается ежегодно 22 января в день провозглашения Акта Воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-украинской Народной Республики, состоявшегося в 1919 году.

Официально в Украине День Соборности отмечают с 1999 года.

Источник: УНН
Теги: Украина, день Соборности, Антарктида
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