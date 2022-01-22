Россия направила сверхманевренные истребители Су-35С в Беларусь

КИЕВ. 22 января. УНН. Российские многоцелевые сверхманевренные истребители Су - 35С вылетели в Беларусь для участия в совместных учениях "Союзная решимость-2022". Экипажи отработают полеты на максимальную дальность, посадку на белорусские аэродромы, а также подготовку к повторным вылетов, сообщило министерство обороны РФ в субботу, передает УНН.

Детали

По данным ведомства, до 9 февраля на территории Беларуси будет создана группировка войск. Сами маневры пройдут с 10 по 20 февраля, отметили в Минобороны. Задействованы будут в том числе полигоны Доманевский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи. Количество военнослужащих и единиц техники, что участвуют в учениях, не называлось.

Добавим

Днем ранее было отправлено два дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400. До этого замминистра обороны Александр Фомин сообщил о планах направить на маневры зенитный ракетно-пушечный дивизион "Панцирь-С".

Что предшествовало

С начала лета 2021 года РФ перебросила к аннексированному Крыму и до границы с Украиной более 100 тысяч военнослужащих. Лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к войне, но Кремль отрицает планы такой операции.

Январская серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе не принесла результатов. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит беспрецедентными санкциями. Россия же обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.