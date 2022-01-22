МИД Украины вызвал посла ФРГ: детали ситуации

КИЕВ. 22 января. УНН. В Министерство иностранных дел Украины было вызвано посола Федеративной Республики Германия в Украине Анку Фельдгузен, информирует УНН.

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"Отмечено на категорической неприемлемости высказываний командующего Военно-морских сил Германии Кая-Ахима Шенбаха, в частности о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины и что наше государство не может соответствовать критериям членства в НАТО", - говорится в сообщении.

Детали

МИД выразил также "глубокое разочарование" по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонительного оружия.

Подчеркнуто, что сегодня, как никогда, важны твердость и солидарность Украины и партнеров для сдерживания разрушительных намерений России.

"Украина надеется на дальнейшую более проактивную позицию ФРГ в поддержке нашего государства, в частности в вопросах усиления обороноспособности нашего государства перед угрозой масштабного российского вторжения, применение других действенных средств сдерживания для гарантирования безопасности в Европе", - подчеркнули в ведомстве.

Что было раньше

Глава Военно-морских сил Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах высказал мнение, что "Крым никогда не вернется в состав Украины". В ответ МИД Украины потребовал опровергнуть эти слова и заявил, что они подрывают суверенитет и территориальную целостность государства, а также "усилия по деэскалации ситуации в сфере безопасности в Европе".

После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил разочарование из-за решения ФРГ не поставлять оружие Киеву. Он поблагодарил Берлин за поддержку и дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса, которые страна прилагала начиная с 2014 года, но подчеркнул, что нынешние заявления Германии идут с ними "вразрез".

Кулеба добавил, заявления властей ФРГ о запрете на передачу Украине оружия и невозможности возвращения Крыма "не соответствуют уровню" германо-украинских отношений и текущей ситуации в области безопасности. Сюда же он отнес "колебания" по отключению России от межбанковской системы SWIFT.

Тем временем главнокомандующего ВМС Германии вызвали для беседы в Минобороны и МИД. Адмирал, в свою очередь, признал ошибочность своих заявлений.