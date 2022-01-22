В “Дії” появилась новая услуга для ФЛП

КИЕВ. 22 января. УНН. В приложении госуслуг “Дії” запустили новую услугу. Физические лица-предприниматели (ФЛП) 1-3 группы смогут подавать годовую декларацию без очередей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram “Дії”.

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“Теперь подать годовую декларацию-это несколько кликов в приложении “Дія”, без очередей и бумаг", — говорится в сообщении.

Детали

Для того, чтобы подать годовую декларацию ФОПам 1 и 2 групп в приложении “Дія” нужно выбрать “Услуги” перейти в раздел “Налоги на ФОТ”, и затем открыть “Декларации”. Затем указать сумму полученного за год дохода и контактные данные.

“Дія” само заполнит данные о едином налоге и едином социальном взносе“, — подчеркнули разработчики.

После заполнения всех полей нужно внимательно проверить внесенную информацию и убедиться в ее достоверности. На конечном этапе декларация подписывается с помощью “Дія.Підпис”.

Предпринимателям 3 группы также нужно нажать на “Услуги” и перейти в “Налоги на ФОТ” и далее в раздел “Декларации”.

Затем следует указать доход за 4 квартал. Приложение само запросит налоговую декларацию за предыдущие девять месяцев и подтянет сумму задекларированного дохода за этот период.

Сумма налога к уплате рассчитывается автоматически, равно как и данные о едином социальном взносе (ЕСВ).

В конце следует проверить и отредактировать все данные и суммы в декларации, а затем подписать ее с помощью “Дія.Підпис”.