Новости: Спорт
22 января 2022, 22:42 • Сергей Куркович • 19935
Яремчук принял участие в очередной победе “Бенфики”
КИЕВ. 22 января. УНН. В матче 19-го тура чемпионата Португалии “Бенфика” нападающего сборной Украины Романа Яремчука на выезде встречалась с “Арокой”, передает УНН со ссылкой на сайт команды.
Детали
Украинский форвард вышел в стартовом составе и отыграл лишь первый тайм встречи, которая закончилась победой его команды со счетом 2:0. Авторами голов стали Нуньес и Рамос.
Набрав 44 очка, лиссабонцы занимают третье место в турнирной таблице первенства страны.
Для лиссабонцев победа стала 14-й в сезоне — 44 очка и третья строчка. Отставание от лидера “Порту” достигает 6-ти очков.
Дополнение
Украинец в этом сезоне отыграл 27 матчей за “Бенфику” и забил семь голов при пяти результативных передачах.
Источник: УНН
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