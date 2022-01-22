Хоккей: лидер НХЛ завоевал победу в овертайме

КИЕВ. 22 января. УНН. ХК “Флорида Пантерс” одержал тяжелую победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги над “Ванкувером”, сообщает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.

Детали

В основное время по шайбе у команд забили Сэм Райнхарт и Таннер Пирсон. С 61 очком “Флорида” занимает первое место в общей таблице лиги. На два пункта им уступает "Тампа-Бэй".

Стоит отметить, что “Флорида” (28-8-5) одержала 10-ю победу в последних 12 матчах благодаря 27 сейвам Спенсера Мартина и гола Александра Баркова в третьем раунде серии буллитов.

Вашему вниманию результаты других баталий:

“Анахайм Дакс” — “Тампа-Бэй Лайтнинг” — 5:1

“Чикаго Блекхокс” — “Миннесота Уайлд” — 1:5

“Нью-Йорк Айлендерс” — “Аризона Койотіз” — 4:0

“Детройт Ред Вингз” — “Даллас Старз” — 4:5

“Коламбус Блю Джекетс” — “Питтсбург Пингвинз” — 2:5.

Напомним

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