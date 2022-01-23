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В Африке слон перевернул автомобиль с туристами

В Африке слон перевернул автомобиль с туристами

КИЕВ. 23 января. УНН. В Южно-Африканской Республике слон опрокинул на крышу кроссовер. Инцидент произошел в заповеднике по охране водно-болотных угодий Исимангалисо в провинции Квазулу-Ната. Об этом сообщает УНН со ссылкой на New York Post.

Детали

Сперва животное несколько раз толкнуло автомобиль головой, а затем, помогая себе ногой, перевернуло его. Машина сначала оказалась в кювете на боку, а потом перевернулась на крышу.

Инцидент снял на видео водитель, проезжавший рядом. Он начал сигналить, пытаясь отвлечь внимание зверя, но слон не реагировал на звуки.

Люди, которые были в машине, получили незначительные травмы. Событие расследуют чиновники, отвечающие за заповедник. Они попытаются установить, что вызвало такую агрессию у слона.

Добавим

В Африке есть места, где людям позволяют приближаться к слонам на машине, поскольку они, как правило, миролюбивы.

Источник: УНН
Теги: слон, Африка
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