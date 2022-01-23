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Футбол: “Металлист” усилился полузащитником сборной Эквадора

Футбол: “Металлист” усилился полузащитником сборной Эквадора

КИЕВ. 23 января. УНН. Эквадорский полузащитник Хуан Рамон Касарес Севильяно подписал контракт с футбольным клубом “Металлист”. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт клуба.

Детали

29-летний футболист, в активе которого 22 матча и 1 гол за сборную Эквадора, на родине выступал за такие клубы, как “Норте Америка”, “Индепендьенте” и “Барселона” (Гуаякиль).

Также Касарес играл за аргентинские “Ривер Плейт” и “Банфилд”, а последние шесть сезонов провел в бразильской Серии А, где защищал цвета “Атлетико Минейро”, “Коринтианс” и “Флуминенсе”.

Сказано, что в “Металлисте " Хуан Касарес будет выступать под номером 36.

Дополнение

“Металлист” с 53 очками в 20-ти турах является безоговорочным лидером Первой лиги Украины.

Источник: УНН
Теги: спорт
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