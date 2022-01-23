Украинский тандем выиграл второй матч на “Australian Open”

КИЕВ. 23 января. УНН. Украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская успешно преодолели барьер второго раунда парных соревнований на Открытом чемпионате Австралии, пишет УНН.

Детали

В матче второго раунда украинский дуэт нанес поражение итало-британской паре Паолини/Уотсон— 6:4, 6:3.

Поединок продолжался 1 час 15 минут. Следующими соперницами Марты и Даяны станет американо-австралийский дуэт Доулхайд/Сандерс, который посеян под 9 номером.

Отмечается, что наша Людмила Киченок и латвийка Елена Остапенко завершили выступления в парном разряде, уступив во втором раунде хорватско-американской паре Мартич/Роджерс— 2:6, 6:4, 1:6.

Дополнение

Ранее последние украинки вылетели из турнира в одиночной сетке разряда. Элина Свитолина уступила во втором круге белоруске Азаренко, а Марта Костюк не смогла выиграть у испанки Бадоси.