Футболистка сборной Украины стала игроком лидера чемпионата Дании

КИЕВ. 23 января. УНН. Нападающий женской сборной Украины по футболу Николь Козлова продолжит карьеру в Дании, сообщает УНН со ссылкой на сайт датского клуба.

Детали

Футболистка перешла в команду “Кеге”. Клуб является лидером женского чемпионата Дании по итогам первой части турнира.

Примечательно, что Козлова выросла в Канаде, но выступает за сборную Украины, за которую провела 10 матчей, в которых забила 3 гола.

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“Наши контакты и хорошие связи помогли нам найти действительно хорошего нападающего. Николь-бомбардир, она трудолюбива и агрессивна. Со временем она станет той, против кого играть нашим соперницам будет очень неприятно”, — сказал тренер “Кеге”.

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