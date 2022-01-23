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Футболистка сборной Украины стала игроком лидера чемпионата Дании

Футболистка сборной Украины стала игроком лидера чемпионата Дании

КИЕВ. 23 января. УНН. Нападающий женской сборной Украины по футболу Николь Козлова продолжит карьеру в Дании, сообщает УНН со ссылкой на сайт датского клуба.

Детали

Футболистка перешла в команду “Кеге”. Клуб является лидером женского чемпионата Дании по итогам первой части турнира.
Примечательно, что Козлова выросла в Канаде, но выступает за сборную Украины, за которую провела 10 матчей, в которых забила 3 гола.

Цитата

“Наши контакты и хорошие связи помогли нам найти действительно хорошего нападающего. Николь-бомбардир, она трудолюбива и агрессивна. Со временем она станет той, против кого играть нашим соперницам будет очень неприятно”, — сказал тренер “Кеге”.

Напомним

“Манчестер Юнайтед” получил юбилейную победу в чемпионате Англии.

Источник: УНН
Теги: футбол
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