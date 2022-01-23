Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,32 0,0000  EUR: 32,11 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Астролог об угрозе полномасштабного вторжения России в Украину: в середине февраля давление усилится
Астролог об угрозе полномасштабного вторжения России в Украину: в середине февраля давление усилится
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Культура
Архив
34005

Находятся под угрозой вымирания: в Чернобыльской зоне заметили редких птиц

Находятся под угрозой вымирания: в Чернобыльской зоне заметили редких птиц

КИЕВ. 23 января. УНН. В Чернобыльской зоне обнаружили птиц семейства ястребиных — больших подорлик. Этот вид находится под угрозой вымирания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Newsweek.

Детали

В Чернобыльской зоне обнаружили 13 пар больших подорлик, которые гнездятся. Отмечается, что всего в Европе осталось 4 500 пар этих гнездящихся птиц.

После катастрофы на Чернобыльской АЭС подорлики поселились в опустевшей зоне отчуждения и начали там размножаться.

Напомним

В Чернобыле впервые заметили рогатого жаворонка.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.