Находятся под угрозой вымирания: в Чернобыльской зоне заметили редких птиц

КИЕВ. 23 января. УНН. В Чернобыльской зоне обнаружили птиц семейства ястребиных — больших подорлик. Этот вид находится под угрозой вымирания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Newsweek.

Детали

В Чернобыльской зоне обнаружили 13 пар больших подорлик, которые гнездятся. Отмечается, что всего в Европе осталось 4 500 пар этих гнездящихся птиц.

После катастрофы на Чернобыльской АЭС подорлики поселились в опустевшей зоне отчуждения и начали там размножаться.

Напомним

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