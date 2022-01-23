Новости: Культура
23 января 2022, 03:40 • Юлиана Росковинская • 34005
Находятся под угрозой вымирания: в Чернобыльской зоне заметили редких птиц
КИЕВ. 23 января. УНН. В Чернобыльской зоне обнаружили птиц семейства ястребиных — больших подорлик. Этот вид находится под угрозой вымирания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Newsweek.
Детали
В Чернобыльской зоне обнаружили 13 пар больших подорлик, которые гнездятся. Отмечается, что всего в Европе осталось 4 500 пар этих гнездящихся птиц.
После катастрофы на Чернобыльской АЭС подорлики поселились в опустевшей зоне отчуждения и начали там размножаться.
Напомним
В Чернобыле впервые заметили рогатого жаворонка.
Источник: УНН
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