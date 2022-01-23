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В Карпатах спасатели ищут четырех лыжников

В Карпатах спасатели ищут четырех лыжников

КИЕВ. 23 января. УНН. В Карпатах спасатели ищут четырех туристов. Они исчезли накануне во время катания на лыжах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Цитата

“В 20:50 в ГСЧС поступила информация, что на туристическом маршруте в районе горы Гимба, во время катания на лыжах пропали и не выходят на связь четверо туристов, вероятно, потеряли ориентир и заблудились”, — говорится в сообщении.

Детали

Через полчаса пропавшие лыжники вышли на связь и сообщили свои координаты. Спасатели направили их в село Березники. Поисковые работы продолжаются.

В операции задействованы семеро спасателей и две единицы спецтехники. Температура воздуха в районе поиска около 10 градусов мороза.

Источник: УНН
Теги: розыск, Карпаты, ГСЧС
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