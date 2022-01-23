Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 349 млн человек

КИЕВ. 23 января. УНН. По состоянию на утро воскресенья в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 349 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире COVID-19 инфицировано 349,890,829 человек, из них выздоровел 278,160,761 человек. Количество умерших возросло до 5,610,176.

“Лидеры” по числу инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (71 728 557), Индия (39 212 000), Бразилия (23 960 207), Франция (16 390 818), Великобритания (15 784 488), Россия (11 044 986), Турция (10 881 626), Италия (9 781 191), Германия (8 641 865) Испания (8 975 458) и Аргентина (7 792 652).

“Лидеры” по количеству летальных случаев

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (888 623), Бразилии (622 979) и Индии (489 422).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным МИНЗДРАВА, в Украине зафиксировано 3 842 011 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 99 129 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.