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Погода: сегодня в Украине ожидаются снегопады

Погода: сегодня в Украине ожидаются снегопады

КИЕВ. 23 января. УНН. Сегодня, 23 января, Украину накроют снегопады. Температура воздуха будет колебаться от -2 до -6. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Укргидрометцентр.

Сегодня во всех областях ожидается снегопад. Температура воздуха составит:

на западе днем -2-5, а ночью -5-8,

на севере днем -3-5, а ночью -6-9,

на востоке днем -4-6, а ночью -10-12,

на юге днем -1+1, а ночью -5-7.

В Киеве сегодня снегопад. Днем будет -2-4, а ночью -5-7.

Источник: УНН
Теги: погода, Украина
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