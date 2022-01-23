Новости: Общество
23 января 2022, 08:15 • Юлиана Росковинская • 24165
Погода: сегодня в Украине ожидаются снегопады
КИЕВ. 23 января. УНН. Сегодня, 23 января, Украину накроют снегопады. Температура воздуха будет колебаться от -2 до -6. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Укргидрометцентр.
Сегодня во всех областях ожидается снегопад. Температура воздуха составит:
на западе днем -2-5, а ночью -5-8,
на севере днем -3-5, а ночью -6-9,
на востоке днем -4-6, а ночью -10-12,
на юге днем -1+1, а ночью -5-7.
В Киеве сегодня снегопад. Днем будет -2-4, а ночью -5-7.
Источник: УНН
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