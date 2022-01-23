Сегодня на катке ВДНХ состоятся мастер-классы олимпийских чемпионов по фигурному катанию и хоккею

КИЕВ. 23 января. УНН. Сегодня, 23 января, на катке ВДНХ состоятся торжественные мероприятия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook ВДНХ.

Детали

С 11:00 до 12:00 на катке состоятся:

— мастер-класс от Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Виктора Петренко и юных спортсменов из ДЮСШ “Лидер”;

— мастер-класс от Олимпийского чемпиона по хоккею Алексея Житника, чемпиона Юношеских Олимпийских Игр Владимира Трошкина и юных хоккеистов ДЮСШ “Сокол”.

Каток будет работать в обычном режиме.