Из-за новых COVID-ограничений премьер-министр Новой Зеландии отменила свою свадьбу

КИЕВ. 23 января. УНН. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Арден отменила свою свадьбу. В стране вводят новые ограничения, чтобы замедлить распространение штамма коронавируса Omicron. Об этом сообщает УНН со ссылкой Reuters.

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“Моя свадьба не состоится”, — рассказала Арден журналистам.

При этом она не назвала дату своей свадьбы с партнером и ведущим рыболовного шоу Кларком Гейфордом.

“Я ничем не отличаюсь от тысяч других новозеландцев, которые испытали на себе гораздо более разрушительные последствия пандемии”, — сказала Арден.

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Новая Зеландия введет правила ношения масок и ограничит сборы с воскресенья после того, как штамм Omicron распространился с северных на южные острова.