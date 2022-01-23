Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,32 0,0000  EUR: 32,11 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
ЕС о “признании Л/ДНР” Госдумой РФ: это будет нарушением Минских соглашений
ЕС о “признании Л/ДНР” Госдумой РФ: это будет нарушением Минских соглашений
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
59655

В Черном море на борту танкера с 700 тоннами мазута вспыхнул пожар

В Черном море на борту танкера с 700 тоннами мазута вспыхнул пожар

КИЕВ. 23 января. УНН. В Черном море, в машинном отделении танкера Almuntazah под флагом Коморских островов с 700 тоннами мазута произошел пожар. Об этом пишет УНН со ссылкой на ТАСС.

Детали

Отмечается, что судно находилось на рейде, на якорной стоянке, на расстоянии 1,2 мили от берега в порту Тамань.
Экипаж танкера, который состоит из семи граждан России, в настоящее время снят буксиром. Информация о пострадавших не поступала.

Также был направлен буксир "Меркурий" в сторону аварийного судна, но пока ни судовладелец, ни капитан за помощью не обращались. Морские спасательные силы ведут наблюдение.

Также отмечается, что никаких следов поступления в воду загрязнения нет. Никаких препятствий судоходству в Керченском проливе нет.

На даный момент по факту пожара проводится проверка.

Напомним

У берегов Стамбула танкер, из которого выпал якорь, заблокировал движение кораблей и лодок по проливу Босфор.

Источник: УНН
Теги: Черное море, пожары
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.