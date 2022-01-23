В Черном море на борту танкера с 700 тоннами мазута вспыхнул пожар

КИЕВ. 23 января. УНН. В Черном море, в машинном отделении танкера Almuntazah под флагом Коморских островов с 700 тоннами мазута произошел пожар. Об этом пишет УНН со ссылкой на ТАСС.

Детали

Отмечается, что судно находилось на рейде, на якорной стоянке, на расстоянии 1,2 мили от берега в порту Тамань.

Экипаж танкера, который состоит из семи граждан России, в настоящее время снят буксиром. Информация о пострадавших не поступала.

Также был направлен буксир "Меркурий" в сторону аварийного судна, но пока ни судовладелец, ни капитан за помощью не обращались. Морские спасательные силы ведут наблюдение.

Также отмечается, что никаких следов поступления в воду загрязнения нет. Никаких препятствий судоходству в Керченском проливе нет.

На даный момент по факту пожара проводится проверка.

Напомним

У берегов Стамбула танкер, из которого выпал якорь, заблокировал движение кораблей и лодок по проливу Босфор.