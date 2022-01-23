Скоро узнаете публично: Кулеба анонсировал, что количество партнеров, поставляющих Украине оружие, вырастет

КИЕВ. 23 января. УНН. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал, что количество партнеров, поставляющих Украине оружие, возрастет. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода, передает УНН.

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"Британия - очень важные, быстрые поставки. Американцы - поставки. Есть и другие страны, о которых вы скоро узнаете публично. Они помогут нам укрепить нашу обороноспособность.

Безусловно, Россия хочет, чтобы мы были слабы. Это понятно. Поэтому она постоянно кричит на каждом шагу: не дай Бог, вы что-нибудь будете Украине для армии поставлять, это будет иметь для вас последствия! Но несмотря на эти угрозы и крики, партнеры помогают нам. Потому что они понимают, что будущее евроатлантической безопасности решается в Украине в эти месяцы и в этом году", — сообщил Кулеба.

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Напомним

Украина 16 января 2022 года, перед визитом германского министра иностранных дел Анналени Бербок в Киев, в очередной раз призвала ФРГ предоставить оружие, сообщил украинский посол в Берлине Андрей Мельник.

7 января 2022 года Бербок посетила Украину и заявила, что Германия не изменила свою позицию и будет поддерживать Украину путем дипломатии, а не оружия.