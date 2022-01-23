На повестке ситуация в Украине: Джонсон отправит главу британского Минобороны в Москву на переговоры

КИЕВ. 23 января. УНН. Премьер Британии Борис Джонсон, как ожидается, даст указание главе британского минобороны Бену Уоллесу посетить Москву для встречи с его российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Отмечается, что Джонсон считает ситуацию вокруг Украины “самым большим испытанием единства и решимости Запада и альянса НАТО за последние десятилетия”. По словам источника телеканала, Джонсона ежедневно информируют о развитии ситуации вокруг Украины.

“Ожидается, что он (британский премьер) скажет министру обороны Бену Уоллесу принять приглашение встретиться в Москве с российским министром обороны в ближайшие дни”, — говорится в сообщении.

Напомним

Ранее сообщалось, что Министр обороны России Сергей Шойгу принял приглашение встретиться со своим британским коллегой Беном Уоллесом для “обсуждения кризиса на российско-украинской границе”.

Дополнение

На границе с Украиной сосредоточено десятки тысяч российских военнослужащих, а также целый арсенал танков, боевых машин, артиллерии и ракет.

Россия отрицает свои планы вторжения, но Белый дом считает, что теперь атака может произойти в любой момент.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс предупредила в пятницу, что Москва рискует оказаться втянутой в “ужасную ситуацию” в случае вторжения.

Выступая в Австралии, Трасс предупредила президента России Владимира Путина, что он находится “на грани серьезной стратегической ошибки”.

Он “не усвоил уроков истории, — сказала Трасс в Сиднее. — Украинцы будут бороться с этим, это может быть ужасно”.

Великобритания одна из немногих западных стран, которые помогают Украине с таким оружием, как противотанковые ракеты, из-за угрозы агрессии со стороны России.