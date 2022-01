Недостаточно для восстановления полного доверия: посол Украины об отставке командующего ВМС Германии

КИЕВ. 23 января. УНН. Украина приветствует отставку командующий Военно-морских сил Германии Кая - Ахима Шенбаха в связи со скандалом из-за его высказываний о Крыме, но для восстановления доверия - этого недостаточно. Об этом сообщил украинский посол в Германии Андрей Мельник в Twitter, передает УНН.

Цитата

“Хотя Украина и приветствует своевременную отставку командующего ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха, этого шага недостаточно для восстановления полного доверия к немецкой политике. Правительство Германии должно изменить свой курс в отношении Киева", - написал Мельник.

German Arrogance & Megalomania

Though Ukraine welcomes the timely resignation of the Inspector of Navy Kay-Achim Schönbach, this step is not sufficient to restore full trust in German politics. The Government has to change its course towards Kyivhttps://t.Co/UKDnxMVxaI