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Недостаточно для восстановления полного доверия: посол Украины об отставке командующего ВМС Германии

Недостаточно для восстановления полного доверия: посол Украины об отставке командующего ВМС Германии

Андрей Мельник

КИЕВ. 23 января. УНН. Украина приветствует отставку командующий Военно-морских сил Германии Кая - Ахима Шенбаха в связи со скандалом из-за его высказываний о Крыме, но для восстановления доверия - этого недостаточно. Об этом сообщил украинский посол в Германии Андрей Мельник в Twitter, передает УНН.

Цитата

“Хотя Украина и приветствует своевременную отставку командующего ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха, этого шага недостаточно для восстановления полного доверия к немецкой политике. Правительство Германии должно изменить свой курс в отношении Киева", - написал Мельник.

Ранее

Командующий военно-морскими силами Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах уходит в отставку. Решение принял военный после скандала, вызванного его словами о том, что Крым для Украины уже потерян и он якобы “никогда не вернется” в состав государства.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, ВМС, отставка
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