Напомнил о последствиях вторжения для России: Байден обсудил ситуацию вокруг Украины со своими помощниками

КИЕВ. 23 января. УНН. Президент США Джо Байден провел совещание с представителями администрации, которые отвечают за вопросы национальной безопасности, и обсудил с ними ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщает Белый дом в Twitter, передает УНН.

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“Сегодня президент Байден встретился со своей командой национальной безопасности, чтобы обсудить продолжающиеся агрессивные действия России в отношении Украины. Он подтвердил, что если Россия продолжит вторжение в Украину, Соединенные Штаты нанесут быстрые и серьезные последствия России вместе с нашими союзниками и партнерами”, — говорится в сообщении.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что численность российских войск на границе с Украиной в последние недели оставалась стабильной, однако президент РФ Владимир Путин начал делать шаги по переброске на места военных вертолетов.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.