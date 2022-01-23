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Катались и исчезли: в Карпатах нашли четырех лыжников

Катались и исчезли: в Карпатах нашли четырех лыжников

КИЕВ. 23 января. УНН. В Карпатах нашли четырех лыжников, которые накануне заблудились. Об этом сообщили в ГСЧС Закарпатской области, передает УНН.

Цитата

"В 01:10 путем проведения поисково-спасательных работ нашли заблудившихся туристов в районе подножия горы Гимба. Мужчины находились в удовлетворительном состоянии. Спасатели доставили их в село Березники Хустского района, где их уже ждали друзья", - говорится в сообщении.

Что было раньше

Вчера, 22 января, в 20:50 в ГСЧС поступила информация, что на туристическом маршруте в районе горы Гимба, во время катания на лыжах пропали и не выходят на связь четверо туристов, вероятно, потеряли ориентир и заблудились.

Через полчаса пропавшие лыжники вышли на связь и сообщили свои координаты.

Источник: УНН
Теги: Украина, спасатели, Ужгород и Закарпатье
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