Это действительно очень болезненные вещи: Кулеба заявил, что Украине известны ключевые элементы санкционного пакета США в случае наступления России

КИЕВ. 23 января. УНН. Позиция Белого дома по защите Украины в случае полномасштабного вторжения России является очень четкой и не может зависеть от объема самого вторжения. Это действительно очень болезненные вещи. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода, передает УНН.

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“Украине известны ключевые элементы санкционного пакета. Но в дипломатии есть правило: ничто не является согласованным, пока все не согласовано. Поэтому сейчас нет смысла об этом говорить. Из того, что есть на столе, что есть на переговорах — это действительно болезненные для Российской Федерации вещи. Очень болезненные", - подчеркнул министр.

Детали

Он добавил, что “любое вторжение, любого объема” должно получить ответ, иначе это подтолкнет Россию к дальнейшей агрессии.

"Встать на путь соизмерения размера вторжения к размеру ответа - это совершенно ложный путь. И если Россия сейчас почувствует, что подобные разговоры ведутся, то это лишь поощрит ее к дальнейшим агрессивным действиям. Но я хочу заверить вас, что подобные подходы не на столе, они не на повестке дня. И очень четкая позиция прозвучала и из Белого дома, и от госсекретаря о том, что любое вторжение будет означать цену для Российской Федерации”, - говорит Кулеба.

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Ранее президент США Джо Байден отметил, что Россия заплатит высокую цену в случае полномасштабного вторжения в Украину. При этом он отметил, что в случае “небольшого вторжения” объем санкций необходимо будет согласовать. Пресс- секретарь Совета нацбезопасности администрации Байдена Эмили Хорн пояснила после, что под “небольшим вторжением” президент имел в виду возможные кибератаки и другие не- или полувоенные действия России.

Официальные заявления со стороны США и других стран Запада в поддержку Украины звучат на фоне угрозы возможного вторжения России, которая уже несколько месяцев накапливает свои войска у общих с Украиной границ. Подготовку к полномасштабному наступлению Россия отрицает.