В МИД объяснили, как не дать Путину "нашими руками" получить себе преимущества

КИЕВ. 23 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал в интервью Радио Свобода украинцев не паниковать из-за сообщения о концентрации российских войск на границе с Украиной и возможной полномасштабной войне, потому что таким образом "Путин уже нашими руками приобретает себе преимущества", передает УНН.

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“Вы сказали об усталости. Эта усталость длится сколько? У нас где-то пару недель такой активной информационной накачки происходит в обществе, что все плохо. Я нахожусь в этом информационном пространстве с октября месяца. Поэтому я хочу сказать: дорогие украинцы, я не устал, я планомерно, планово работаю над тремя вещами. Первое - это, чтобы России все партнеры Украины сказали четко, что недопустимо вторгаться в Украину. Второе - чтобы были экономические санкции подготовлены. И третье — чтобы Украина получала максимальную военную помощь. Вы все читаете новости и видите, что эта военная помощь поступает. Поэтому я очень прошу украинцев не паниковать, не уставать от ничего, а держать голову холодной и спокойно делать свою работу на укрепление Украины”, — сказал глава украинского МИД.

Он добавил, что “все сейчас сосредоточены на предотвращении эскалации”: “Мы получили в 2021 году наибольший объем оборонной поддержки Украины со США по сравнению со всеми предыдущими годами, из Великобритании получили поставки. Мы работаем с другими партнерами над тем, чтобы тоже они предоставляли нам вещи, которые укрепляют нашу обороноспособность. Армия делает свою работу. Дипломаты делают свою работу. Никто не паникует. И все сосредоточены на одном — на предотвращении эскалации”.

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Кулеба добавил, что в Украине сейчас “курс гривны ослабевает, инвесторы ставят проекты на паузу, и внутренние инвесторы, и внешние, люди начинают напрягаться, паниковать, принимают соответствующие экономические решения. То есть, еще не совершив атаку, Путин уже, к сожалению, я это должен сказать, нашими руками добывает себе преимущества. И поэтому сейчас защита Украины в руках каждого украинца, который должен сохранять спокойствие и веру в свое государство и в ее партнеров, которые поддерживают эту державу. Потому что, если мы позволим расшатать Украину изнутри вот этим нагнетанием военного страха, Путину и не придется нападать, потому что все посыпется само по себе, экономика просто посыплется. И сейчас сохранение экономической и финансовой стабильности государства — это ключевое. И мы, кстати, работаем над этим с партнерами. И мы получаем необходимую помощь для того, чтобы государство, финансовое положение государства было стабильным.

Но еще раз подчеркиваю, что все на этом этапе в руках украинцев. Если действительно начнется, не дай Бог, активная фаза военных действий, тогда все будет в руках ВСУ, спецслужб, правоохранителей, дипломатов. Это другая история. Но давайте сейчас не помогать Путину достигать своих целей с минимальными затратами сил”, — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним

19 яв видеообращении к украинцам призвал “не паниковать” из-за агрессии России президент Украины Владимир Зеленский и заверил, что власть делает все для достижения мира дипломатическим путем.

19 января в Белом доме заявили, что Россия в любой момент может начать наступление на Украину. В то же время США надеются, что президент России Владимир Путин выберет дипломатию, а не дальнейшее противостояние.