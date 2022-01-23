Lufthansa переносит ночные рейсы в Киев: пассажирам сообщили, что из-за опасений возможного вторжения России

КИЕВ. 23 января. УНН. Немецкая авиакомпания Lufthansa перенесла вылет рейса из Мюнхена, который должен был отправиться из немецкого аэропорта в субботу 22 января в 21:00. Время вылета сместили на 6:00 воскресенья. Об этом в Facebook сообщила экс-нардеп Виктория Войцицкая, передает УНН.

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“В связи с политической ситуацией экипаж Lufthansa не может оставаться в Украине на ночь”. Только что нам объяснили причину переноса рейса с 21:00 вчера на 06:00 сегодня“, — написала Войцицкая.

Детали

В украинском представительстве авиакомпании Lufthansa УННсообщили, что политическую обстановку не комментируют, однако то, что рейс перенесли подтвердили.

“Наши рейсы отменились, но почему сейчас происходят такие изменения не известно. Пассажирам мы предлагаем перебронирование на какую-то свободную дату, или позже или раньше, если это возможно. Из Мюнхена вечерний рейс перенесли на шесть утра”, — сообщили УНН в представительстве авиакомпании.

В международном аэропорту "Борисполь" УНН сначала сообщили, что причину будут выяснять, однако впоследствии посоветовали обращаться по этому поводу к самой авиакомпании.

Сейчас УНН пытается получить комментарий у посольства Германии в Украине.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.

The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что численность российских войск на границе с Украиной в последние недели оставалась стабильной, однако президент РФ Владимир Путин начал делать шаги по переброске на места военных вертолетов.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.