Неконкурентная борьба на рынке кабельной продукции несет угрозу национальным интересам - Николай Козак, член Правления ИНАУ

КИЕВ. 24 января. УНН. Равная конкуренция и защита национальных интересов являются важнейшим аспектом при реализации программ цифровизации. Об этом заявил член правления Интернет ассоциации Николай Козак, передает УНН.

Детали

“Рынок ІТ всегда консолидируется перед угрозой неконкурентных действий. Некоторые потребители телекоммуникационных кабелей даже высказывают мнение относительно бойкота сотрудничества с ПАО “Одескабель” и ПАО “Завод Южкабель”. Введение ввозных пошлин на кабельную продукцию было инициировано именно этими производителями. Под лозунгом “защиты отечественных производителей”, они инициировали введение пошлины на импортные телекоммуникационные кабели и ввели в заблуждение чиновников Минэкономики. В результате Межведомственная комиссия, не разобравшись, выдала согласование на введение ограничивающих ввозных пошлин на кабельную продукцию, часть из которой даже не производится в Украине. Около 50% кабельной продукции на телекоммуникационном рынке — иностранного производства. Отечественные производители просто не производят некоторых типов продукции. А это биметаллическая витая пара, FTTH-кабели, оптические кабели для внутренне строительного построения сетей и тому подобное.

Как отсутствие пошлины мешает интересам национального производителя, если он не производит таких кабелей? По мнению М. Козака подобный нецивилизованный лоббизм представляет прямую угрозу национальным интересам. Благодаря этому замедляются и срываются не только глобальные проекты по диджитализации Украины.

"Давайте поговорим о национальных интересах. Пользуясь своим полу-монопольным положением на украинском рынке, указанные производители не спешат в первую очередь выполнять поставку заказанной продукции, чтобы удовлетворить растущий спрос на отечественном рынке. Они пытаются ввести пошлину на кабели, повысить цены, ограничить доступ иностранных производителей на рынок Украины, а сами значительную часть своей продукции экспортируют за рубеж, причем, в первую очередь в Россию. Сложилась ситуация когда заказчику приходится месяцами ожидать заказов от украинских предприятий. Есть ли смысл говорить, что это прямая угроза национальным интересам, чью критическую инфраструктуру помогают строить наши производители? Непреднамеренно ли происходит срыв украинских проектов по строительству критической инфраструктуры?

Введение пошлины в настоящее время приведет к существенному удорожанию телекоммуникационных кабелей (причем, как импортных, так и отечественных), их дефициту, замедлению цифровизации Украины и росту цен на телекоммуникационные услуги. Таким образом отдельные игроки рынка решают свои коммерческие интересы за счет государственных и за счет конечного потребителя. Мы вместе с участниками рынка и Минцифрой смогли аргументировать свою позицию относительно развития рынка телеком-услуг и отменить решение комиссии. Но заинтересованные во введении пошлины производители прибегли к судебным манипуляциям. Интернет Ассоциация Украины будет отстаивать интересы отрасли и развития украинского общества, а не отдельных его членов”.