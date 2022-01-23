На Закарпатье учительница запугивала и несколько раз ударила ученика по голове: полиция открыла дело

КИЕВ. 23 января. УНН. Закарпатье проводят досудебное расследование по факту неправомерных действий учительницы одной из школ Раховского района. Речь идет о случае, когда женщина во время урока запугивала и ударила малолетнего ученика, передает УНН со ссылкой на ГУ НП в Закарпатской области.

Детали

Правоохранители во время мониторинга сети Интернет обнаружили публикацию, в которой отражены неправомерные действия учительницы одной из школ района. На видео зафиксировано как женщина во время урока ругала ребенка и несколько раз ударила ученика рукой по голове.

Полицейские зарегистрировали указанное событие и немедленно начали проверку. В результате, информация подтвердилась. В тот же день сотрудники полиции установили заведение, в котором произошел инцидент и личность учительницы и мальчика.

Дознаватели полиции квалифицировали событие по части 2 статьи 126 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное нанесение удара, побоев или совершение других насильственных действий, которые нанесли физическую боль и не повлекли телесных повреждений, или совершенные с целью запугивания потерпевшего. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

В рамках данного уголовного производства правоохранители опросили всех участников происшествия, в том числе и родителей мальчика. Последние отказались от написания заявления и сообщили, что претензий ни к кому не имеют, за медицинской помощью они не обращались.

Сейчас досудебное расследование продолжается. К делу привлечены ювенальные полицейские.

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