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Неподалеку украинско-румынской границы нашли мертвым 19-летнего пограничника

Неподалеку украинско-румынской границы нашли мертвым 19-летнего пограничника

КИЕВ. 23 января. УНН. В Черновицкой области вблизи украинско-румынской границы обнаружили тело 19-летнего военнослужащего. Об этом в комментарии УНН сообщил представитель Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко.

Цитата

“В пятницу, недалеко от украинско-румынской границы, было обнаружено тело военнослужащего без признаков жизни. В дальнейшем была вызвана карета скорой медицинской помощи, проинформированы представители полиции и других правоохранительных органов. Также на место были вызваны офицеры пограничного отряда для проведения внутреннего служебного расследования", - сообщил Бровко.

Детали

Пока относительно смерти военнослужащего ведется следствие.

Напомним

Ранее, в Черновицкой области во время несения службы погиб пограничник.

Источник: УНН
Теги: Украина, пограничники, смерть
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