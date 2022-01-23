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Очень внимательно наблюдаем: в МИД Германии отрицают планы эвакуации семей дипломатов из Украины

Очень внимательно наблюдаем: в МИД Германии отрицают планы эвакуации семей дипломатов из Украины

КИЕВ. 23 января. УНН. В МИД Германии опровергли информацию о разработке плана эвакуации семей сотрудников немецкого посольства в Украине, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

В МИД ФРГ заявили: "Мы очень внимательно наблюдаем за тем, как ситуация с безопасностью персонала наших представительств в Украине, а также находимся в тесном контакте с нашими партнерами в ЕС и на международном уровне".

Сейчас, однако, со стороны внешнеполитического ведомства не принимаются "никаких мер по сокращению численности сотрудников посольства и членов их семей", говорится в заявлении МИД.

Ранее

Издание Bild, в свою очередь, сообщило, что министерство иностранных дел Германии разрабатывает план эвакуации семей сотрудников немецкого посольства в Украине. Подготовка ведется в случае эскалации ситуации в стране.

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Как писал УНН, Lufthansa переносит ночные рейсы в Киев. Пассажирам сообщили, что из-за опасений возможного вторжения России.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, эвакуация
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