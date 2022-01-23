Станет "полным выходом" из Минских соглашений: в МИД прокомментировали возможное "признание Л/ДНР" Россией

КИЕВ. 23 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что возможное признание ОРДЛО со стороны Российской Федерации станет “полным выходом России из Минских договоренностей. Об этом он заявил в интервью Радио Свобода, передает УНН.

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“Возможное признание "ЛНР" и "ДНР" Российской Федерацией станет очевидным и полным выходом России из Минских договоренностей”, — подчеркнул министр.

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По его словам, сейчас “абсолютно бесспорным является факт”, что ответственность за ситуацию и за будущее выполнение Минских соглашений лежит на России.

"Для мира есть картинка здесь совершенно четкая и очевидная. Первое. Россия является стороной конфликта. Второе. Россия должна выполнять часть Минских договоренностей, начиная с части безопасности. Третье. Украина за последние годы (и в этом есть большая заслуга президента Зеленского лично) сделала все для того, чтобы укрепить связи с оккупированными территориями, с гражданами Украины, которые живут на оккупированных территориях, и для выполнения Минских договоренностей и решений нормандских саммитов”, — говорит Кулеба.

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Контекст

На прошлой неделе депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации внесли в Государственную думу РФ проект постановления к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые "Донецкую и Луганскую народные республики".

Документом предлагается включить в повестку дня Госдумы на февраль вопрос о признании "Л/ДНР".

Позже в Госдуме заявили, что готовы обсудить внесенный ранее проект постановления.