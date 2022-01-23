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20025

В столице Камеруна в ночном клубе вспыхнул пожар - 16 человек погибли

В столице Камеруна в ночном клубе вспыхнул пожар - 16 человек погибли

КИЕВ. 23 января. УНН. В ночном клубе в Яунде, столице Камеруна, вспыхнул пожар, в результате чего прогремели взрывы и погибли по меньшей мере 16 человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

В частности, сообщается, что во время пожара в ночном клубе огонь распространился на место, где хранился газ для приготовления пищи.

Отмечается, что были слышны громкие взрывы шести газовых баллонов, что вызвало панику в окрестностях.

В заявлении правительства говорится, что еще восемь человек получили ранения и доставлены в центральную больницу Яунде.

К слову, трагедия произошла в тот момент когда страна принимает тысячи футболистов, болельщиков и официальных лиц матчей со всего континента на месячный турнир Кубка африканских наций по футболу.

В своем заявлении президент Камеруна Пол Бия призвал к спокойствию и заверил игроков и болельщиков в их безопасности.

Чемпионат, в котором принимают участие команды из 24 стран, изначально был запланирован на 2021 год, но затем был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Напомним

В Пало-Колорадо (штат Калифорния) вспыхнула сильный пожар, который охватил площадь более 100 га.

Источник: УНН
Теги: пожары
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