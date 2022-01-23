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Ситуация на Донбассе: боевики совершили семь обстрелов, шесть - из запрещенного вооружения

Ситуация на Донбассе: боевики совершили семь обстрелов, шесть - из запрещенного вооружения

КИЕВ. 23 января. УНН. По состоянию на 17 часов текущих суток, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 6 - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передает УНН.

Детали

В сторону Водяного враг 4 раза открывал огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем.

Вблизи Попасной российские наемники совершили обстрел из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Катериновки оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Возле Новозвановки российско-оккупационные войска совершили обстрел из артиллерии калибра 122 мм.

Цитата

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - говорится в сообщении.

Добавим

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Ранее

На протяжении прошлых суток, 22 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 3 обстрела, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, ООС
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