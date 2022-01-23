В США вспыхнул небоскреб

КИЕВ. 23 января. УНН. Многоэтажный дом загорелся в деловом районе Филадельфии в США. Об этом сообщает телеканал NBC, передает УНН.

Детали

"Возгорание, похоже, произошло в многоэтажном доме", - говорится в сообщении телеканала.

Пожарные прибыли на место.

Впоследствии СМИ сообщили, что пожарным удалось быстро потушить возгорание.

По словам заместителя начальника пожарной охраны Филадельфии Камау Брайта, возгорание началось в системе кондиционирования воздуха на крыше здания. Пламя охватило лишь внешнюю часть здания, пожарные смогли подняться на крышу и потушить огонь, добавил он.

Сведений о пострадавших не поступало. В момент инцидента здание было почти пустым.

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