Элемент гибридной войны: в киберполиции назвали сообщение об утечке данных с портала "Дія" фейком

КИЕВ. 23 января. УНН. Информация об утечке данных из портала "Дія" не соответствует действительности. Подобные информационные фейки являются ничем иным как элементом гибридной войны и попыткой дестабилизировать ситуацию в государстве, передает УНН со ссылкой на Департамент киберполиции.

Детали

Информация о возможной утечке данных с портала "Дія" начала распространяться после того, как в сети Интернет пользователь на одном из форумов опубликовал объявление о продаже базы данных, сообщили правоохранители.

Появление такого объявления сразу начали связывать с кибератакой на государственные веб-ресурсы, что произошла ночью с 13 на 14 января.

"Впрочем информация о взломе портала “Дія" не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Добавим

Более того — Киберполиция, Госспецсвязи и СБУ объединили усилия и вместе с международными экспертами устанавливают источники происхождения кибератаки. А для надлежащего реагирования на подобные ситуации организован постоянный мониторинг фактов продажи баз данных с любых ресурсов.

Напомним

Социальные сети распространяют информацию относительно “слива” данных миллионов украинцев из приложения “Дія”. Как сообщают пользователи социальных сетей, на одном из форумов выставили на продажу базу из 13,5 млн записей.