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В Ирландии мужчины принесли на почту тело своего друга, чтобы получить его пенсию

В Ирландии мужчины принесли на почту тело своего друга, чтобы получить его пенсию

КИЕВ. 23 января. УНН. В Ирландии на почтовое отделение пришли двое мужчин из покойным другом, потому что хотели получить его недельные пенсионные выплаты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Star.

Детали

Происшествие случилось 21 января, в пятницу, в городе Карлоу. К работникам почты обратился мужчина и хотел получить за своего друга его недельную пенсию. Однако, ему ответили, что получатель должен присутствовать обязательно.

Позже мужчина вернулся с двумя друзьями, для одного из которых была предусмотрена пенсия. Сотрудники отделения были обеспокоены состоянием получателя, потому что тот “не держался на ногах”.

Работники вызвали полицейских и врачей, констатировавших смерть мужчины.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ситуации.

Источник: УНН
Теги: Ирландия
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