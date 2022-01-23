В Украине презентовали почтовую марку, посвященную Олимпиаде в Пекине

КИЕВ. 23 января. УНН. Укрпочта ввела в обращение почтовую марку, посвященную XXIV Зимним Олимпийским играм 2022 года, которые пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине, передает УНН со ссылкой на Укрпочту.

Детали

Торжественная церемония спецгашения марки штемпелем "Первый день" состоялась 23 января во время торжественных проводов олимпийской сборной команды Украины до Китая.

Дизайн почтовой марки и штемпеля "Первый день" разработала Мария Куц, которая также была автором предыдущей олимпийской марки, посвященной ХХХІІ Летним Олимпийским играм-2020.

На почтовой марке сочетаются элементы традиционной культуры Китая и пиктограммы отдельных зимних видов спорта, которые по стилю напоминают китайские иероглифы. В центре композиции-изображение дракона, который считается воплощением силы и разума и является символом Китая. На туловище размещены цифры 2022-год проведения Зимних Олимпийских игр. Завершает композицию эмблема Национального олимпийского комитета Украины. Фон марки голубой, что ассоциируется с цветом зимы, символизируя чистоту льда и снега, цвет также олицетворяет мечты и будущее.

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Марка выпущена тиражом 130 тысяч экземпляров, ее номинал F (эквивалент 23 грн), что соответствует тарифу на пересылку неприоритетного заказного письма массой до 50 г в пределах Украины.

Выпуск почтовой марки - традиционный атрибут Игр. Со времени провозглашения Независимости Украины, накануне каждых летних и зимних мультиспортивные стартов четырехлетия, Укрпочта в сотрудничестве с Национальным олимпийским комитетом Украины выпускает почтовые марки.

Справка

XXIV Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. На Играх 2022 года будут проводиться соревнования по 15 дисциплинам из 7 видов спорта: биатлона, бобслея (включая скелетон), керлинга, хоккея с шайбой, санного спорта, конькобежных видов спорта (включая фигурное катание, шорт-трек и конькобежный спорт) и лыжных видов (включая горные лыжи, лыжные гонки, фристайл, лыжное двоеборье, прыжки с трамплина и сноуборд).

Около 3 тысяч атлетов со всего мира разыграют 109 комплектов наград в 15 видах программы. Украину будут представлять 45 олимпийцев в 12 спортивных дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке. Это на 12 атлетов больше, чем на предыдущих зимних Олимпийских играх в Пхенчхане-2018.