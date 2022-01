В Украину прибыла вторая партия летального вооружения от США

КИЕВ. 23 января. УНН. В Украину прибыла вторая партия военной помощи от США. Штаты передали Вооруженным силам более 80 тонн вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter министра обороны Украины Алексея Резникова.

Цитата

"Вторая птица в Киеве! Более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности Украины от наших друзей из США!",- говорится в заметке.

Напомним

22 января, в Украину прибыла первая партия военной помощи из США.

The second bird in Kyiv! More than 80 tons of weapons to strengthen Ukraine's defense capabilities from our friends in the USA! And this is not the end

P.S. the cargo arrived under dependable protection @WhiteHouse @congressdotgov @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA pic.twitter.com/ReNaj9tRds