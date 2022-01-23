Новости: Культура
23 января 2022, 21:59 • Юлиана Росковинская • 22905
В Швейцарии строители обнаружили древний амфитеатр
КИЕВ. 23 января. УНН. В Швейцарии строители случайно раскопали древний римский амфитеатр. Открытие было сделано в регионе города Кайзераугст во время строительства лодочной станции на Рейне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Kanton Aargau.
Детали
Площадь амфитеатра примерно 50 на 40 метров с большими входными воротами. Также были найдены остатки другого входа на западной стороне амфитеатра.
Предположительно, он был построен в 4 веке до нашей эры и, таким образом, его можно считать самым молодым из известных амфитеатров Римской империи.
Напомним
В Китае исследователи обнаружили окаменелость растения возрастом 164 млн лет.
Источник: УНН
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