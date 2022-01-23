В Швейцарии строители обнаружили древний амфитеатр

КИЕВ. 23 января. УНН. В Швейцарии строители случайно раскопали древний римский амфитеатр. Открытие было сделано в регионе города Кайзераугст во время строительства лодочной станции на Рейне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Kanton Aargau.

Детали

Площадь амфитеатра примерно 50 на 40 метров с большими входными воротами. Также были найдены остатки другого входа на западной стороне амфитеатра.

Предположительно, он был построен в 4 веке до нашей эры и, таким образом, его можно считать самым молодым из известных амфитеатров Римской империи.

Напомним

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