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В Великобритании из отеля “сбежал” робот-пылесос

В Великобритании из отеля “сбежал” робот-пылесос

КИЕВ. 23 января. УНН. В одном из отелей Кембриджа, (Великобритания), робот-пылесос, который убирал помещения, не остановился на пороге отеля, а выехал на улицу и сбежал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Исчезновение обнаружили через 15 минут. Поиски ничего не дали, поэтому помощник менеджера предположил, что робота кто-то украл. Однако, устройство было совместимо лишь с гостиничной док-станцией.

Робота нашли на следующий день. После побега он еще долго ездил по улице, но работники отеля не смогли его отследить. Помощник менеджера поделился новостью в соцсетях и попросил неравнодушных вернуть робота, если он найдется.

На следующий день уборщик гостиницы нашел “беглеца” под оградой. Его забрали, почистили и вернули к другим роботам-пылесосам.

Источник: УНН
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