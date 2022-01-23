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Коваленко помог итальянскому клубу выиграть третий раз подряд в Серии А

Коваленко помог итальянскому клубу выиграть третий раз подряд в Серии А

КИЕВ. 23 января. УНН. В 23-м туре итальянской Серии А ФК “Специя” полузащитника сборной Украины Виктора Коваленко на своем стадионе принимала “Сампдорию”. Об этом говорится на сайте УАФ, передает УНН.

Детали

Украинец вышел в стартовом составе и отыграл до 64-й минуты встречи, которая закончилась победой его команды со счетом 1:0. Эта победа стала уже третьей подряд для хозяев в турнире.

Сейчас, имея в активе 25 очков, “Специя” занимает 14-е место в турнирной таблице элитного дивизиона чемпионата Италии.
Стоит отметить, что в других поединках “Кальяри” расписали мировую с “Фиорентиной” (1:1), а “Рома” обыграла “Эмполи” (4:2).

Что предшествовало этому

“Металлист” усилился полузащитником сборной Эквадора.

Источник: УНН
Теги: спорт
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