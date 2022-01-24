Футбол: нереализованный пенальти привел к потере очков “Реала”

КИЕВ. 24 января. УНН. На стадионе “Сантьяго Бернабеу” в Мадриде в рамках 22-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 лидер первенства “Реал” принимал “Эльче”, передает УНН со ссылкой на сайты коллективов.

Детали

Карим Бензема не сумел открыть счет на 33 минуте, зато у соперников до перерыва успел отличиться Бойе. Во второй половине на голо игрока “Эльче” Мильи у “сливочных” ответ нашелся от Модрича и Милитао— 2:2.

Заметим, что француз Бензема, который выступает за “Реал” с 2009 года, впервые не смог забить пенальти за “сливочных”. До этого форвард реализовал все 16 ударов.

Дополнение

“Реал” набрал 49 очков в 21 матче и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022.