Посол Эстонии: десятки ракет Javelin готовы к отправке в Украину

КИЕВ. 24 января. УНН. Эстония передаст Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin в кратчайшие сроки после получения разрешения от США. Об этом в интервью Радіо Свобода Донбас.Реалії рассказал посол Эстонии в Украине Каймо Кууск, пишет УНН.

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“Ближайшие недели (время отправления — ред.). Это нормальная процедура — мы должны были спросить разрешения и получили его. США сделали все очень быстро, без лишней бюрократии. Поэтому у нас есть ракеты Javelin в Эстонии, готовые к отправке в Украину. И мы говорим про десятки, десятки, десятки и еще десятки ракет. Я не хочу называть конкретное количество, но это на самом деле впечатляет”, — рассказал дипломат.

Детали

Если эскалация будет расти, Эстония готова расширить поддержку Украины — в частности передать 122-миллиметровые пушки Д-30. Но для этого необходимо разрешение других государств — Германии как производителя и Финляндии как предыдущего владельца.

“Мы отправили официальные письма и запросили разрешение. Это требует времени. Разные страны имеют разные уровни координации. Я не могу прогнозировать, но надеюсь, что ответ будет быстрым”, — добавил Кууск.