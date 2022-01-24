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“Бавария” разгромила аутсайдера и упрочила лидерство в Бундеслиге

“Бавария” разгромила аутсайдера и упрочила лидерство в Бундеслиге

КИЕВ. 24 января. УНН. “Бавария” обыграла “Герту” во встрече, выиграв свой четвертый выездной матч Бундеслиги подряд, сообщает УНН со ссылкой на сайт мюнхенского клуба.

Детали

Корентен Толиссо и Томас Мюллер обеспечили “Баварии” более чем заслуженное преимущество в два гола в первом тайме. Лерой Сане завершил встречу за четверть часа до конца баталии, прежде чем Серж Гнабри довел счет до четырех, а Юрген Еккеленкамп забил утешительный гол за “Герту” — 4:1.

Примечательно, что “Бавария” набрала 49 очков в 20 матчах, что на шесть очков больше, чем у “Боруссии”.

Заметим, что “баварцы” вернутся к выступлениям уже 5 февраля, когда сыграют с “Лейпцигом”.

Дополнение

В параллельной игре “РБ Лейпциг” обыграл “Вольфсбург” — 2:0.

Источник: УНН
Теги: спорт
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